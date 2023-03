Heel sterk begin: snookertalent Ben Mertens vlot voorbij veteraan Ricky Walden in WST Classic

De 18-jarige Oost-Vlaming zat meteen in zijn ritme en nam met een 107 century het eerste frame voor zijn rekening. In het vijfde frame maakte hij het met een 88 break af. De 40-jarige Walden, in zijn loopbaan goed voor drie rankingzeges, kon tussendoor met een 51 break alleen in het derde frame wat terugdoen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Om een plaats in de zestiende finales neemt Mertens het op tegen de Chinees Pang Junxu (WS-46). Die schakelde de Engelsman Jenson Kendrick (WS-124) met 4-2 uit.