Lahbib ontmoet Nobelprijswinnaar William Kaelin in Boston

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft donderdag William Kaelin, winnaar van de Nobelprijs voor Geneeskunde in 2019, ontmoet in Boston. Lahbib is momenteel in de Verenigde Staten voor een werkbezoek.

Harvard-professor Kaelin is verbonden aan het Dana-Farber Cancer Institute, dat onderzoek voert naar kanker. Lahbib bracht donderdag een bezoek aan het instituut, dat in zijn 75-jarige bestaan meer dan 1.100 klinische studies uitvoerde.

Bij het Dana-Farber Cancer Institute zijn ook verscheidene Belgen actief, zoals de 33-jarige postdoctoraal onderzoeker Pierre Foidart uit Luik, die onderzoek voert naar borstkanker, en professor Marc Vidal.

Het werkbezoek van Lahbib in de VS eindigde bij het farmabedrijf Thermo Fisher. Dat nam in 2021 Henogen over, dat virale vectoren voor gen- en immunotherapie ontwikkelt en twee vestigingen heeft in Henegouwen: een onderzoekssite in Gosselies en een productiefaciliteit in Seneffe.