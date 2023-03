Duizenden Fransen op straat door onvrede over pensioenen: politie zet waterkanon in en vuurt rubberen kogels af

In Frankrijk zijn donderdag mensen opnieuw massaal de straat opgegaan om hun onvrede te uiten over de pensioenplannen van de regering. Ze wiepen barricades op en staken die in brand. In Parijs vuurde de oproerpolitie rubberen kogels af en zette traangas en waterkanonnen in op Place de la Concorde, waar duizenden betogers bij elkaar waren gekomen. In de avond voerden agenten charges uit om de demonstranten terug te dringen en te verspreiden. In de hoofdstad zijn 217 activisten gearresteerd.

Op de Place de la Concorde in Parijs, waar duizenden manifestanten samen waren gekomen, ontaardde het protest in rellen. De actievoerders staken er houten paletten in brand en bekogelden de politie met voorwerpen. Die reageerde door rubberen kogels af te vuren en traangas en waterkanonnen in te zetten.

De Place de la Concorde ligt in de buurt van de Franse Tweede Kamer, waar premier Elisabeth Borne donderdagmiddag aankondigde een grondwetsartikel te gebruiken om de pensioenhervormingen door te drukken. Het parlement wordt daarmee buitenspel gezet. Critici vinden het desbetreffende artikel, dat in de Franse geschiedenis honderd keer is ingezet, ondemocratisch.

Franse media berichtten over onrust in verscheidene steden, waaronder Lyon, Marseille, Toulouse en Dijon. In Rijsel belandden twee betogers met verwondingen in het ziekenhuis. In Rennes moesten bushokjes en een makelaarskantoor het ontgelden. In Dijon werden onder meer poppen met de beeltenis van president Emmanuel Macron en eerste minister Elisabeth Borne in brand gestoken.

Sinds januari worden in Frankrijk demonstraties gehouden tegen de pensioenplannen. De Franse regering wil de huidige pensioenleeftijd van 62 jaar stapsgewijs verhogen en tegen 2030 naar 64 jaar brengen. Daarnaast zullen werknemers vanaf 2027 ook 43 jaar gewerkt moeten hebben om een volledig pensioen te kunnen ontvangen.

Maar de Fransen protesteren daar al weken tegen. De beslissing van donderdag gooide dan ook olie op het vuur.

Vakbonden hebben al opgeroepen tot een nieuwe nationale manifestatie op donderdag 23 maart, en kondigde ook andere protest- en stakingsacties aan. Meerdere oppositiepartijen, zowel links als rechts, willen een motie van wantrouwen indienen tegen de regering. Dat zou vrijdag moeten gebeuren.

In Parijs, waar nu al naar schatting zo’n 7.000 ton afval langs de straten ligt, zullen stakende vuilnisophalers opgevorderd worden.

© AP