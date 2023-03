Canadees investeringsfonds neemt moederbedrijf Pornhub over

Een Canadese investeringsmaatschappij neemt Mindgeek, de groep boven verschillende pornowebsites en -productiehuizen, over. Financiële details maakten de bedrijven niet bekend.

Mindgeek is eigenaar van onder andere de grootste pornowebsite Pornhub, volgens webanalysebedrijf Similarweb vorig jaar wereldwijd de op elf na meest bezochte website. Het bedrijf heeft zijn hoofdzetel in Luxemburg, maar het operationele hoofdkwartier bevindt zich in Canada, waar de groep ook werd opgericht.

In 2020 kwam Mindgeek in opspraak na beschuldigingen dat er op zijn platformen ook video’s met minderjarigen en verkrachtingen circuleerden. Als gevolg daarvan beslisten de Amerikaanse kredietkaartbedrijven Visa en Mastercard om niet langer samen te werken met de pornogroep en startte het Canadese parlement een onderzoek op. In 2022 stapte het topmanagement van Mindgeek op.

Het bedrijf komt nu in handen van Ethical Capital Partners, dat pas vorig jaar werd opgericht. Het gaat om de eerste transactie van de investeringsmaatschappij die zich naar eigen zeggen richt op technologiebedrijven “met juridische en reglementaire complexiteit en die waarde hechten aan transparantie en verantwoording”. Ze wordt geleid door cannabisondernemer Rocco Meliambro en strafpleiter Fady Mansour.

Financiële details over de deal zijn niet bekendgemaakt. Ethical Capital Partners geeft ook niet vrij wie zijn investeerders zijn, maar bevestigde dat de voormalige Mindgeek-eigenaars Bernd Bergmair, Feras Antoon en David Tassillo er geen deel van uitmaken. Zij zullen niet langer betrokken zijn bij het bedrijf.