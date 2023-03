Alle kandidaten ‘The Masked Singer’ strijden voortaan samen: “We gaan als één grote taart verder”

De persoon in het pak van Hippo is iemand die vocaal erg sterk is. — © VTM

Het is zover: vrijdag gaat de big bang door in The Masked Singer. De vier deelnemers uit elk groepje worden samengevoegd. Je krijgt vrijdagavond dus acht verschillende kandidaten te zien, het meeste van alle afleveringen. Champignon, Raaf, Mummie, Leeuw, Tovenaar, Foxy Lady, Hippo en Minotaurus. Maar ook deze keer zal één van hen de wedstrijd moeten verlaten.

Jens Dendoncker waagt zich voor één keer aan een bezoekje op een verboden plaats. Hij krijgt immers toegang tot de ruimte waarin de kandidaten hun masker mogen afzetten. Wanneer iedereen zijn of haar gezicht weer heeft afgeschermd, vertelt hij hen dat vanaf vandaag alles anders zal worden. “Waar we tot vorige week twee taarten hadden, smijten we nu de crème de la crème samen in de oven om als één grote taart verder te gaan.”

Vanaf deze aflevering gaat het in één ruk door naar de grote finale van eind april, al zal de wedstrijd volgende week worden onderbroken door voetbal op VTM. De voorbije weken bleken zowel Tovenaar, Raaf en Hippo op muzikaal vlak de absolute toppers te zijn. Vanavond brengen ze respectievelijk nummers van Bruno Mars, Rihanna en Gossip. Maar ook de andere deelnemers zetten hun beste beentje voor met liedjes van The Bangles, Robbie Williams, Kelly Clarkson, Elton John en Josh Groban.

Er is nog veel werk aan de boeg voor het speurdersteam, dat in de Big Bang bestaat uit Tine Embrechts, Bart Cannaerts en Andy Peelman. Zij konden tot nu toe nog geen enkele identiteit correct raden. Ze krijgen bovendien de hulp van een extra speurder. Iemand die ze alvast van hun lijstjes kunnen schrappen want de naam van deze persoon stond daar de voorbije weken veelvuldig op.

The Masked Singer, VTM, vrijdag om 20.40 uur