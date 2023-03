Automobilist overleden na zware botsing tegen vuilniswagen in Hasselt

Een bestuurder kwam vrijdag in de vroege ochtend om het leven bij een zware crash op de Genkersteenweg in Hasselt. Ter hoogte van de Sluisstraat reed een chauffeur rond 5 uur achterop in op een vuilniswagen. Een bevrijdingsteam van de brandweer kwam nog ter plaatse om de man uit het wrak te halen, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer overleed ter plaatse.

© Tom Palmaers

Later meer.