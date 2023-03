Thierry Neuville zet zesde tijd neer in shakedown Rally van Mexico, Rovanperä en Lappi zijn de snelsten

Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) reed de achtste tijd. Jourdan Serderidis en Frederic Miclotte (Ford Puma) de zeventiende tijd.

De shakedown werd georganiseerd op een parcours van 5,52 kilometer. De omstandigheden waren droog en erg warm. Voor de rijders waren het de eerste meters op onverhard van het prille seizoen. Rovanperä reed bij zijn derde doortocht de snelste tijd en het had er lange tijd alle schijn van dat hij de shakedown zou winnen, tot Esapekka Lappi nog een vierde keer over het parcours ging en dezelfde tijd liet optekenen.

“Het was wat we verwachtten”, zei Rovanperä die op vrijdag als tweede aan de openingsetappe begint na kampioenschapsleider Ott Tänak. “Tijdens de eerste passage was het glad en er was geen zuivere rijlijn. Dat zal morgen ook het geval zijn. Ook al moet Tänak als eerste de baan op, met maar één wagen is er niet echt een rijlijn.”

“Het was een goede shakedown”, zei een tevreden Lappi. “Bij de tweede en derde doortocht hebben we enkele dingen geprobeerd, maar veel leverde dat niet op. Bij de vierde doortocht grepen we terug naar de oorspronkelijke afstelling en die bleek goed te zijn.”

Ogier reed de derde tijd en was daarbij 1.1 sec sneller dan Dani Sordo (Hyundai i20). Die Spanjaard rijdt in Mexico zijn eerste wedstrijd van het seizoen en kan vrijdag voordeel halen uit zijn goede startpositie. De deelnemers krijgen dan twee korte superspecials van telkens 1,12 kilometer voor de wielen geschoven.