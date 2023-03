Van plastic uit uw blauwe zak tot chique shampoofles: Limburg is koning van recyclage

Lommel

Zowat alle plastic in de blauwe zak die u en ik om de twee weken buitenzetten, moet tegen 2025 te recycleren zijn. En niet zomaar tot grijze banken langs wandelwegen, maar tot chique flacons voor wasverzachter en shampoo, potjes voor dagcrème en glasheldere flesjes voor cola. Vijf fabrieken moeten dat gaan doen, waarvan drie in Limburg. “Met de nieuwbouw in Lommel in 2024 als kers op de taart”, zegt CEO Wim Geens van Fost Plus.