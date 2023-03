REACTIES. Union-spelers euforisch na 3-0-zege en bijbehorend ticket voor kwartfinale Europa League: “Doe nu maar zonnige bestemming”

“Ik zal het even zeggen. We staan in de kwartfinale van de Europa League”, glimlachte Lynen trots. “Wie mij dit twee of drie jaar geleden had gezegd, had ik nooit geloofd. Maar we hebben het gedaan. Ik ben fier. Zij creëerden weinig of niks. Wij hebben de perfecte wedstrijd gespeeld. Een clean sheet, drie doelpunten voor ons, wat wil je nog meer? Of ik een voorkeur heb voor een tegenstander in de kwartfinale? Ik heb geen idee wie door is, dus we zien morgen wel. In Berlijn hebben we in de sneeuw gespeeld dus doe nu maar een zonnige bestemming.”