Union blijft stunten: het speelt Union Berlijn van de mat en staat in kwartfinale Europa League

U leest dit goed: Union SG staat in de kwartfinale van de Europa League. Nog zotter: Union Berlin kwam er niet aan te pas. Wie er straks ook uit de trommel komt, dit Union mag mikken op de laatste vier. Of overdrijven we nu?

Het kan niet anders of Man United-coach Erik ten Hag – een vakidioot in de goede zin van het woord, als we zijn vriend Fred Rutten mogen geloven – heeft al van Union SG gehoord. Evengoed moet het Belgische sprookje Turijn of Sevilla bereikt hebben. Union SG had de voorbije weken sowieso al aan waardering gewonnen op het Europese toneel, na de kwalificatie voor de kwartfinale van de Europa League zal die appreciatie alleen maar toegenomen zijn. Zou pakweg José Mourinho Union SG nog als een hapje durven te beschouwen? José is wel slimmer dan dat…

Wie de tegenstander straks ook wordt, het Union SG van Karel Geraerts zal de strijd met open vizier aangaan. Zo een Lapoussin, Teuma of Boniface hebben heus geen schrik van Di Maria, Rakitic of Rashford. Het is geen onderschatting, wel zelfbewustzijn: dit Union lijkt iederéén aan te kunnen.

Niet vergeten dat ook Union Berlin als de grote favoriet beschouwd werd. Dat was niet meer dan logisch. De Duitsers draaien mee bovenin het klassement van de prestigieuze Bundesliga en schakelden in de vorige ronde Ajax uit. Maar nadat Union SG vorige week al een statement neergezet had in Berlijn, ging het gisteren in het ‘Anderlecht Stadium’, zoals het op de officiële kanalen van de UEFA terug te vinden was, voort op zijn elan. Voor zij die de match niet gezien zouden hebben: de Brusselaars waren góed.

Kapitein Teuma doet het

Ondanks het Brusselse overwicht bleef het wel ruim een uur spannend. Voor de pauze had Union SG eigenlijk twee keer moeten scoren, maar halfweg stond het ‘maar’ 1-0. Een eerste grote kans werd nog verkwanseld: Boniface – even belangrijk voor zijn club als zijn landgenoot Orban bij AA Gent – was onhoudbaar, alleen werkte spitsbroer Adingra knullig af en ging de rebound tegen de paal. De tweede keer was het gelukkig voor Union SG wel raak: aanvoerder Teddy Teuma zette er zijn linker tegen: 1-0 na een dik kwartier. (Lees verder onder de foto)

© Getty Images

Het verhaal van Teuma is een boek waard. Als kleine jongen werd hij altijd te klein beschouwd. Als jongvolwassene ging hij zelfs werken als vleesleverancier. Pas op zijn 23ste is hij prof geworden in de lagere Franse klassen. Als je ziet hoe de Fransman dan nu zijn stempel drukt…

Na het openingsdoelpunt behield Union SG de controle, het kwam nooit in de problemen, maar de marge bleef natuurlijk wel klein. Pas voorbij de zestigste minuut kon Union SG de bevrijdende 2-0 binnenwerken. Het was Boniface die de opening forceerde. Op de linkerflank hield hij zijn verdedigers aan de praat met een overstapje of achttien, waarna hij in de zestien zijn maatje Lazare vond. De kleine, vinnige Ivoriaan duwde binnen. De fiere Duitsers wisten niet wat hen overkwam, ze waren nergens. (Lees verder onder de foto)

© Isosport

Chepeau voor Geraerts

Het aandeel van Boniface – meer dan ooit de Mister Europa van Union SG – in de successen kan niet overschat worden, maar we zouden de rest van de ploeg oneer aandoen als we op individuen zouden focussen. Of misschien toch één uitzondering? Karel Geraerts levert fantastisch werk. Het beloofde onmogelijk te worden om het successeizoen van onder Felice Mazzu te herhalen. Althans, dat was toch de verwachting. Geraerts stroopte de mouwen op en doet met Union SG mee voor de titel, haalde de halve finale van de beker en staat in een Europese kwartfinale. Chapeau.

Eenmaal de 2-0 gevallen was, was het één grote triomftocht voor Union SG. Ze speelden bij momenten met Union Berlin als een kat met een muisje. De heerlijke 3-0 van Lazare werd afgekeurd voor buitenspel, Lapoussin lukte wel nog de 3-0. Nogmaals, mensen: dit was een achtste finale in het tweede Europese toernooi. Zot!

En het hoeft hier niet te eindigen, daar zijn we van overtuigd. Dit Union SG kan zich meten met de sterkste clubs van Europa. De verplaatsing naar het Lotto Park hoeft daarbij geen beperkende factor te zijn: de supporters maakten er één groot feest van. Terecht: dit was historisch. (Lees verder onder de foto)

© AP

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Lazare, Teuma (85’ El Azzouzi), Lapoussin, Adingra, Boniface (90+2’ Terho)

Union Berlin: Ronnow, Doekhi, Knoche, Leite, Juranovic, Laidouni (56’ Haberer), Khedira, Thorsby, Roussillon, Becker, Michel (56’ Siebatcheu)

Doelpunten: 18’ Teuma (Adingra, 1-0), 63‘ Lazare (Boniface, 2-0), 90+3’ Lapoussin (Lazare, 3-0)

Gele kaarten: 27’ Leite, 48’ Laidouni, 60’ Haberer, 80‘ Haberer, 85‘ Nieuwkoop, 90+3‘ Khedira

Rode kaarten: 80’ Haberer

Scheidsrechter: José Maria Sanchez