Bart De Wever reageert op pensioenheisa Siegfried Bracke: “Als dat systeem niet legaal is, moet hij alles terugbetalen”

Antwerps burgemeester Bart De Wever reageerde in De tafel van vier op de pensioenheisa rond Siegfried Bracke. De voormalige Kamervoorzitter kreeg net als Herman De Croo jarenlang onwettige bonussen bovenop hun pensioen, wat neerkomt op vele duizenden euro’s. “Afschuwelijk”, aldus De Wever, die stelt dat alles terugbetaald moet worden. “En eigenlijk is Bracke nog maar een kleintje tegenover wat er tot voor een paar jaar geleden bestond. Maar dit is vreselijk voor het beeld van de politiek.”