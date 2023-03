Dit is de grondlegster van de Vlaamse BBB: “Er is uiteraard nog veel werk aan de winkel”

Nog geen dag na de grote overwinning van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Nederland, lijkt de opmerkelijke partij ook een Vlaamse versie te krijgen. Tine Hermans uit Merksplas lanceerde op Facebook de groep BoerBurgerBelangen, die meteen navolging kreeg van 2.800 leden en blijft groeien. Caroline van der Plas, die achter BBB zit in Nederland, postte er zelfs over op Twitter. “De burgers willen geen politiek gekibbel”, zegt Tine Hermans. “De stem van het platteland wil ook bij ons gehoord worden.” Ze bekijkt nu wat er nodig is om van online gemeenschap te evolueren tot politieke partij.

Eén tweet van Caroline van der Plas met een link naar de Facebookgroep ‘BoerBurgerBelangen’. Meer had initiatiefneemster Tine Hermans niet nodig om een vliegende start te krijgen voor de Vlaamse tegenhanger van de Nederlandse partij BoerBurgerBeweging, die donderdag een monsterzege behaalde tijdens de provinciale verkiezingen.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik ben er eigenlijk mee begonnen om te kijken of er een draagvlak voor was in Vlaanderen. Ik heb de Facebookgroep gisterenavond opgestart en sinds de tweet van Caroline gaat het plots heel snel. Het lijkt voor mij wel duidelijk dat de stem van het platteland ook bij ons gehoord wil worden, maar er is uiteraard nog heel wat werk aan de winkel”, vertelt de Kempense.

Landbouwers koesteren

Tine Hermans is alvast geen onbekende in de landbouwsector. Ze groeide op in Merksplas in een landbouwersgezin en leerde de verbinding tussen mens en natuur van jongs af aan kennen. De rol van lokale ambassadeur heeft ze dus al, maar nu wil ze verder gaan en de belangen van Vlaamse landbouwers “koesteren” en de BoerBurgerBeweging vanuit Nederland naar hier trekken.

Caroline van der Plas maakte in haar tweet wel duidelijk dat haar partij niet betrokken is bij het Vlaamse initiatief, maar Tine heeft al wel contact gehad met een lid van de Nederlandse BoerBurgerBeweging. “Het was een eerste, kort telefoongesprek, waarbij we voornamelijk informatie hebben uitgewisseld. Blijkbaar is die conversatie tot bij Caroline geraakt, dus daar ben ik al zeer enthousiast over.”

Nog veel voorbereiding

Tine is dus heel blij met alle aandacht dankzij de tweet van Caroline van der Plas. Haar Facebookgroep telt ondertussen meer dan 2.800 leden en blijft groeien. Maar om van online gemeenschap naar politieke partij te gaan, zijn er wel nog veel stappen nodig.

“Een politieke beweging op gang trekken naar aanloop van de verkiezingen in 2024 vraagt veel voorbereiding en denkwerk. Ik heb gehoord dat er ook andere, kleinere bewegingen ambitie hebben om onze richting uit te gaan. Nu is het dus belangrijk om die mensen te vinden en samen iets te gaan doen om de kiesdrempel van 5% te halen.”

Het logo dat Tine ontwierp voor haar Facebookgroep. — © Facebook, BoerBurgerBelangen

Nu de BBB het in Nederland zo goed deed, denkt Tine dat een gelijkaardige beweging het in Vlaanderen ver zou kunnen schoppen. “De situatie in Nederland rond stikstof leeft hier ook. Vooral het ongenoegen en de frustraties die errond hangen. De burgers willen hier, zeker met ons Vlaams stikstofdossier, dat die zaken op het vlak van inhoud behandeld worden en niet met al dat politiek gekibbel. Dat is dan nog op z’n zachts uitgedrukt, vind ik dan. Het gaat hier, net zoals in Nederland, om mensen met bedrijven en toekomstperspectieven, die beter aangepakt moeten worden.”

Overspoeld door berichten

Tine heeft dus nog een lange weg te gaan, maar merkt dat ze veel steun krijgt. “Ik ben vandaag overspoeld door berichten van onbekenden die me succes wensen en vertellen dat het tijd is dat er een BoerBurgerBeweging komt. Dat is hartverwarmend en ik hoop vooral dat we hier in Vlaanderen de stem van het platteland meer mogen laten horen.”