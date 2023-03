Silicon Valley Bank injecteert 30 miljard dollar in First Republic

Elf Amerikaanse banken, waaronder Bank of America, Citigroup en JPMorgan, zijn overeengekomen om in totaal 30 miljard dollar aan deposito’s te storen aan het noodlijdende First Republic. De injectie geldt als een “teken van hun vertrouwen in het banksysteem van het land”, aldus een gezamenlijke verklaring.

De maatregel is bedoeld om First Republic van liquiditeit te voorzien en het vertrouwen in het Amerikaanse financiële systeem te onderstrepen, klinkt het. “Dit toont de algemene inzet om banken te helpen, hun klanten en gemeenschappen te dienen”, aldus de banken.

First Republic is een van de regionale Amerikaanse geldhuizen die na de ondergang van Silicon Valley Bank onder druk kwamen te staan op de beurs. Onlangs werd First Republic door ratingbureaus afgewaardeerd vanwege liquiditeits- en financieringsrisico’s. First Republic, opgericht in 1985 in San Francisco, is naar balansomvang de veertiende bank van de Verenigde Staten. Ze heeft 212 miljard dollar aan beleggingen uitstaan en ruim 176 miljard dollar aan deposito’s.