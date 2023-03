Juan Sebastian Molano is de snelste in de GP Denain. De in Riemst woonachtige Nederlander Mick van Dijke klopt Timo Kielich voor de tweede plaats. — © Getty Images

Woensdag vierde in Nokere, donderdag derde in de GP Denain. Als de logica gerespecteerd wordt, eindigt Timo Kielich in zijn volgende wedstrijd tweede. “Haha, maar dan zal ik wel een maand moeten wachten. Ik hervat pas in de Ronde van Turkije.” Milan Menten sprintte trouwens naar stek zeven.