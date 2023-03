Karen Damen over haar ‘one woman show’: “Een K3-liedje zal je niet horen”

Karen Damen laat haar carrière dit najaar een andere richting inslaan met een ‘one woman show’. Het wordt haar allereerste solovoorstelling, die de toepasselijke titel De eerste keer zal krijgen. In Play Café gaf ze enkele elementen prijs die we al dan niet mogen verwachten tijdens de voorstelling. “De kans dat ik een K3-liedje ga zingen is zeer klein”, aldus Karen. “We hebben eigenlijk een afspraak gemaakt onderling dat we nooit alleen een K3-liedje zouden zingen.”