Nog één keer ‘Helmut Lotti goes classic’: “Mensen hebben nog altijd heimwee naar die concerten”

Meer dan 13,3 miljoen verkochte albums wereldwijd heeft Helmut Lotti (53) achter zijn naam staan. Iets wat hij grotendeels te danken heeft aan zijn ‘Goes classic’-repertoire. Dat succesverhaal eindigde in 2005, maar nu blaast hij dat nieuw leven in met een twee uur durend concert aan het Kasteel van Horst. “Ik ben nerveus. Mijn gevoel zal die dag fifty-fifty verdeeld zijn tussen ‘Yes, we geven er een lap op’ en ‘Ik wil nu naar huis’.”