Dimitri Van den Bergh plaatst zich voor halve finales op zevende avond Premier League en doet goede zaak in strijd om top vier

Dimitri Van den Bergh is goed begonnen aan de zevende avond van de Premier League Darts in Nottingham. The Dreammaker rekende af met Nathan Aspinall en mag het later op de avond in de halve finale opnemen tegen Gerwyn Price of Jonny Clayton. Van den Bergh doet zo ook al zeker een goede zaak in het klassement en kan tegen het einde van de avond potentieel in de top vier staan.