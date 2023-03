EUROPA LEAGUE. Feyenoord scoort er zowaar zeven, ook Manchester United makkelijk door dankzij onvermijdelijke Rashford

Fenerbahçe - Sevilla 1-0

Slecht nieuws voor Rode Duivel Michy Batshuayi. Hij moest tegen Sevilla al snel het veld verlaten nadat hij een blessure opliep zonder contact met een tegenstander. Nooit een goed teken, bovendien verliet Batsman in tranen het veld op een brancard. Zijn ploeg won daarna wel met 1-0, dankzij een penaltydoelpunt van Enner Valencia, maar dat volstond niet om door te stoten naar de kwartfinale. Het is Sevilla dat vrijdag in de pot voor de loting gaat, met dank aan de 2-0-thuiszege in de heenwedstrijd.

© AFP

Real Betis - Manchester United 0-1

Wie anders dan Marcus Rashford maakte het tegen Real Betis helemaal af voor Manchester United. De Engelse club was in de heenwedstrijd met 4-1 over Betis gewalst en had dus een ruime bonus. Die kwam op geen enkel moment in gevaar en in de tweede helft maakte Rashford het zelfs nog helemaal af door de 0-1 knap binnen te schieten. Zijn zesde doelpunt in de Europa League al dit seizoen. Daarmee is de Brit voorlopig alleen topschutter, al kan hij vanavond nog voorbij gestoken worden door Victor Boniface. De spits van Union telt vijf stuks en neemt het later vanavond op tegen Union Berlin.

© AFP

Feyenoord - Shakhtar 7-1

Aan één helft had Feyenoord genoeg om zich te kwalificeren voor de kwartfinales, het won met maar liefst 7-0 van Shakhtar Donetsk. Na de 1-1 in Oekraïne maakte een dominant Feyenoord het in eigen huis af. Giménez schoot al vroeg de 1-0 tegen de touwen, aanvoerder Kökcu verdubbelde de Rotterdamse voorsprong halfweg de eerste helft en nog wat later zette diezelfde Kökcu vanop de stip de 3-0 op het bord. Na de pauze maakte Idrissi er nog 4-0 van, om nog met een heerlijke plaatsbal de forfaitcijfers op het bord te zetten. Maar het was nog niet voorbij, Jahanbakhsh zorgde voor de 6-0, meteen daarna zorgde invaller Danilo voor de vernederende 7-1-eindstand. In het slot maakte Shakhtar nog een eerredder, maar na een onzichtbare wedstrijd moest het afdruipen. Feyenoord stoor overtuigend door naar de kwartfinales. De Nederlanders mogen met vertrouwen naar de Klassieker tegen Ajax zondag.

© EPA-EFE

Freiburg - Juventus 0-2

Voor Juventus was het van moeten in Freiburg. De Oude Dame staat in de Serie A pas zevende en wint dus beter de Europa League om een Champions League-ticket te bemachtigen. Na de krappe 1-0 uit de heenmatch, kon Juve niet op z’n lauweren rusten in Duitsland. De Italianen hadden het in de eerste helft knap lastig tegen de Freiburg, maar kregen net voor rust een strafschop na hands van Gulde. Die kreeg z’n tweede geel en mocht gaan douchen, Vlahovic zette Juventus via de strafschop op rozen. Na de pauze kwam Juventus tegen het tienkoppige Freiburg nooit meer in de problemen en maakte her er zelfs nog 0-2 van via Chiesa. Zo verzekeren de Italianen zich van een plekje in de kwartfinales.

