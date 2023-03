Politie en vrijwilligers zoeken naar vermiste Simone (80) uit Houthalen: “Ze kan vier richtingen uitgegaan zijn”

Houthalen-Helchteren

In Houthalen-Oost zijn buren en politie donderdagavond een zoekactie gestart naar de tachtigjarige Simone Mariën uit Houthalen-Oost. De vrouw kampt met dementie. “Het wordt lastig om haar te vinden, want ze kan vier richtingen uit en die komen elk op een bosrijk gebied uit”, vreest buurman Louis Winters. Donderdagavond laat zou de vrouw zijn gesignaleerd in Zonhoven. Op die piste werd gefocust.

Buren verzamelen in Houthalen-Oost voor een grote zoekactie. — © Chris Nelis

De vrouw verliet donderdag rond 11 uur haar huis in de Perelaarstraat in Houthalen-Oost. Sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. “Ze wandelde geregeld door de straten, meestal alleen. Ze keek wat verdwaasd en soms leek het alsof ze de weg kwijt was”, zegt schoonheidsspecialiste Lisaura. Zij is net als haar buren bezorgd om de vrouw. In de WhatsAppgroep van de buurt werd iedereen gealarmeerd. “Ook via Facebook is een oproep gedaan om te gaan zoeken. Rond 21 uur verzamelde iedereen aan de kerk van Houthalen-Oost.” Daar kwamen tientallen bewoners samen. Ook politie Carma was met meerdere voertuigen aanwezig. Er werd ook met quads en motoren gezocht in de bosrijke gebieden rondom Houthalen-Oost. Een hoofdinspecteur van de zone Carma coördineerde de zoekactie.

Zoekactie

De buren vertrokken verspreid in kleine groepjes in de vier richtingen. Ze doorzochten ook Tenhaagdoornheide, een uitgestrekt natuurgebied tussen Houthalen en Houthalen-Oost. In de buurt betreuren ze dat het opsporingsbericht pas in de avond werd verspreid. “Het is al donker en dit bemoeilijkt de zoekactie”, zegt Louis Winters. Rond 22 uur kwam er een bericht dat in Zonhoven een vrouw werd gesignaleerd die aan de beschrijving van Simone voldeed. Vanaf dat moment werd daar voluit op ingezet.

Met fiets

Simone verplaatst zich met een grijze damesfiets die achteraan voorzien is van twee donkergrijze fietstassen. De Houthalense is 1,65 meter groot, heeft kort grijs haar en is struis gebouwd. Op het ogenblik van haar verdwijning droeg zij een bordeaux/rode jas, een blauwe muts, een bruine jeansbroek en blauwe schoenen.

Houthalenaar Luc Voortmans kwam donderdagavond toevallig een verwarde vrouw tegen. Hij dacht eventjes dat hij Simone trof, maar het bleek haar niet te zijn. Simone kan ook verward overkomen doordat ze met dementie kampt.

Dementie

De naaste buurvrouw merkte al een tijdje dat Simone haar alertheid afnam. “Ze stond dan wat vertwijfeld op de stoep, wat onzeker ook, maar ze ging telkens weer naar huis”, zegt buurvrouw Jacqueline Jacobs. Ze vindt het wel erg vreemd dat Simone met de fiets zou zijn vertrokken. “Ik heb haar nog nooit op haar fiets gezien. Ze was altijd te voet.”

Burgemeester Alain Yzermans van Houthalen-Helchteren volgt de zoekactie op: “Deze verdwijning heeft veel gelijkenissen met die van Maasmechelen. De Cel Vermiste Personen is ook actief bezig met de opsporing.”

Het is al de tweede onrustwekkende verdwijning van een oudere Limburgse vrouw in minder dan een maand tijd. Eind februari was de Maasmechelse Emilia Chini (75) bijna een week lang vermist. Tal van zoekacties leidden de eerste dagen tot niets. Tot op dinsdag 28 februari het lichaam van de vrouw werd aangetroffen.

Heeft u meer informatie, contacteer dan de politie op het gratis nummer 0800/30.300. Voor getuigenissen vanuit het buitenland, gelieve het nummer 0032 2/554.44.88 te gebruiken. Een andere manier om de politie te verwittigen is via dit tipformulier. maw/cn/ppn