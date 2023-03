Finale EuroCup Women ver weg voor Antonia Delaere en Venetië

De finale van de EuroCup Women is ver weg voor Antonia Delaere en Venetië. De Italiaanse ploeg verloor immers de heenwedstrijd van de halve finale met 74-49 (rust: 24-25) van het Turkse Galatasaray Istanbul. Antonia Delaere tekende voor 1 punt, 2 rebounds en 1 assist.

Volgende week donderdag 23 maart is de return in Italië. Gisteren won Julie Allemand met ASVEL Lyon met 84-80 van het Villeneuve D’Ascq van landgenote Hind Ben Abdelkader. Ook deze return is volgende week donderdag. De finale van de EuroCup Women is op 5 en 12 april. (cpm)