Kopzorgen voor bondscoach Domenico Tedesco: Michy Batshuayi met draagberrie naar de kant in Europa League-match

Het zit Michy Batshuayi niet mee. De spits van Fenerbahçe mocht in het belangrijke Europa League-duel met Sevilla in de basis starten, maar zijn match zat er al snel op. Batshuayi greep na een kleine twintig minuten plots naar het bovenbeen terwijl hij aan de bal was en ging tegen de grond. Het was meteen einde wedstrijd: hij moest met een stretcher van het veld gedragen worden.

Over de precieze aard en ernst van Batshuayi’s blessure is momenteel nog niets geweten. Het zijn wel extra kopzorgen voor de kersverse Belgische bondscoach Domenico Tedesco, die vrijdag zijn eerste selectie zal bekendmaken. De Rode Duivels spelen op vrijdag 24 maart een EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Zweden, vier dagen later volgt een oefenpot in en tegen Duitsland.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© Getty Images