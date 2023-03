Reinier Teunissen (Water Is Life Group): “Zuiver water is het goud van de toekomst”

Pelt

Of er nu water moet opgepompt worden voor fonteinen in Dubai, Belgische voetbalvelden, ontoegankelijke gebieden in Afrika of koeien in afgelegen weides: ­Reinier Teunissen regelt het met zijn Water Is Life Group (WILG) allemaal. De Peltenaar groeide op in een arm gezin en knokte zichzelf naar de top. Nu wil hij mee een van de grootste gevechten aangaan die ons als samen­leving te wachten staat: die voor voldoende zuiver water.