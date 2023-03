Provincie steunt imkers in strijd tegen Aziatische hoornaar. — © TV Limburg

De Limburgse Imkersbond gaat lokkasten onder haar leden verdelen tegen de Aziatische hoornaar die een enorme bedreiging vormt voor onder andere honingbijen en wespen. Op deze manier hoopt de imkersbond 10 tot 30 procent van de koninginnen te vangen. Tegelijk kan men de populatie in kaart brengen, want de Limburgse Imkersbond verwacht dat de Aziatische hoornaar de volgende jaren sterk in aantal gaat toenemen. De provincie Limburg geeft voor de lokkasten een subsidie van 15.000 euro. (KaBu)