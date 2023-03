Na monsterzege in Nederlandse verkiezingen: “Ook voorbereidingen gestart voor Vlaamse BBB”

Caroline van der Plas moest woensdag even bekomen toen ze de eerste resultaten hoorde: haar partij BBB had een monsterzege behaald in de provinciale verkiezingen. — © EPA-EFE

Vanuit het niets meteen de grootste. BoerBurgerBeweging behaalde woensdag een monsterzege tijdens de provinciale verkiezingen in Nederland. Volgens de meest recente prognose van de Verkiezingsdienst van persbureau ANP zou de (nieuwe) partij van Caroline van der Plas zestien en mogelijk zelfs zeventien zetels in de Nederlandse Eerste Kamer binnenhalen. Geen enkele partij doet beter: de combinatie GroenLinks-PvdA wordt het tweede grootste blok, met voorlopig vijftien zetels.

Het succes is ook in Vlaanderen niet onopgemerkt voorbijgegaan. Volgens Van der Plas zijn donderdag al “de eerste voorbereidingen voor een Vlaamse BBB gestart”. “Dit naar het voorbeeld van Nederland”, zo schrijft Van der Plas op Twitter. “BBB Nederland is hier niet bij betrokken, noch zijn wij initiator, maar we juichen het initiatief natuurlijk van harte toe. Succes.”