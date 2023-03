Mechelen/Lommel

Smullen van een hamburger kan binnenkort bij Pauline Slangen (21). De Lommelse zangeres gaat samen met zeven andere bekende jongeren een week lang een hamburgerrestaurant uitbaten in Mechelen. Hun avonturen in de keuken en achter de kassa zullen te volgen zijn in Burger House op VTM GO.