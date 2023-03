Vrijspraak voor onthaalmoeder na hersenbloeding bij 10 maand oude baby

De Leuvense correctionele rechtbank heeft een Linterse onthaalmoeder vrijgesproken voor onopzettelijke slagen en verwondingen op een baby van tien maanden oud. Het kindje was uit een stoel gevallen en had daarbij een hersenbloeding opgelopen.

De rechtbank oordeelde dat de vrouw niet onvoldoende voorzichtig was geweest. Een getuigenis van een expert die de verwonding eerder linkte aan een niet-accidenteel letsel, liet plaats voor twijfel.

Op 11 juni 2015 kregen de ouders van het kindje telefoon van de onthaalmoeder dat hun dochter uit een stoel was gevallen, waarna haar ogen waren beginnen wegdraaien. Een ziekenwagen was al gebeld. In het ziekenhuis in Tienen stelden artsen bij een tweede onderzoek een hersenbloeding vast. Na vier dagen mocht het kind het ziekenhuis verlaten zonder blijvend letsel.

De ‘relaxstoel’ waaruit het meisje was gevallen, was eerder al een twistpunt geweest tussen de ouders en de onthaalmoeder. Ze hadden gevraagd om haar niet meer in die stoel te zetten. Ook vonden de ouders dat de vrouw niet genoeg opgelet had: op het moment van de val zou ze in de keuken geweest zijn, vanwaar ze het kind niet in de gaten had kunnen houden.

Niet bewezen

Een dokter onderzocht het kindje, en stelde vast dat de verwondingen niet typisch waren voor zo’n val. De expert stelde dat het waarschijnlijker was dat de letsels waren toegebracht door een derde, maar sloot daarbij geen andere hypotheses uit. Een psycholoog werd nog aangesteld om de verklaring van de beklaagde te analyseren op geloofwaardigheid, maar kon bij gebrek aan bruikbaar videomateriaal van het verhoor niet tot een conclusie komen.

De rechtbank oordeelde daarom dat het niet uitsluitend bewezen was dat de onthaalmoeder op één of andere manier schuldig was aan de verwondingen van de baby, al dan niet opzettelijk, en sprak haar vrij.