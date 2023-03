In het Amerikaanse Sebring gaat vandaag een nieuw tijdperk van start in het WK uithouding. Een nooit gezien aantal automerken stapt in een nieuwe formule met hybride proto’s. Daarbij ook Porsche en Ferrari in een titanengevecht waarop de liefhebber al decennia wacht. In een van de Porsches maakt Laurens Vanthoor zijn dromen waar.