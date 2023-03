Duizenden cannabisplanten en 20 kilo wiet gevonden in loods in Beverlo

De politie van Beringen/Ham/Tessenderlo stootte donderdag op een cannabisplantage van 3.392 planten. De wiet was ondergebracht in verschillende kweekruimten binnen in een loods.

De lokale recherche voert al langer onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een plantagen. Dat leidde donderdag tot twee huiszoekingen. Daarbij stootten ze in een loods op 3.392 plantjes die werden ondergebracht in verschillende kweekkamers. Voorts namen ze eveneens zakken in beslag, gevuld met in totaal 25 kilo cannabis. Het gaat om de oogst van vorige plantages.

In het aanpalende gebouw, tegen de loods, arresteerde de politie vier verdachten die op dat moment aanwezig waren. Ook de twee eigenaren van de loods werden inmiddels gearresteerd. ppn