Fotograaf van verwijderd werk in Arenberg exposeert op Groenplaats

In Antwerpen vindt uitgerekend vrijdag een eendaagse expo plaats van fotograaf Mous Lamrabat, een dag nadat bekendraakte dat vier ‘woke’ foto’s van de man moeten worden verwijderd uit de trappenhal van de Arenbergschouwburg. “What You Missed Last Night”, op de Groenplaats, toont werk dat Lamrabat maakte met de nieuwste Samsung Galaxy-smartphone in plaats van met zijn vertrouwde toestel.

De expo was al langer gepland en is een initiatief van Samsung om fotografieliefhebbers te inspireren, en te overtuigen dat de nieuwste Samsung Galaxy S23 Ultra geschikt is voor artistieke foto’s van hoge kwaliteit.

In “What You Missed Last Night” zal Lamrabat foto’s tonen die hij de avond voordien maakte, met de nightography-functie van het smartphonetoestel. De expo loopt van 7 tot 20 uur op de Groenplaats.