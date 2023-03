Tesla wil nieuwe fabriek bij Berlijn al uitbreiden

Tesla heeft bij de Duitse deelstaat Brandenburg een vergunningsaanvraag ingediend, bevestigt de directie aan het Duitse persagentschap dpa.

In de fabriek in Grünheide, ten oosten van Berlijn, werken op dit moment zowat 10.000 mensen. Na de uitbreiding zouden dat er 12.000 zijn. De doelstelling om een half miljoen wagens per jaar te produceren, is nog niet gehaald. Op termijn streeft Tesla naar een productie van 1 miljoen wagens, klonk het donderdag.