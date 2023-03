Russisch huurlingenleger rekruteert leden via pornosite: “Stop met masturberen en ga werken voor Wagner”

Door de bloedige strijd rond de Oekraïense stad Bachmoet is het Russische huurlingenleger Wagner dringend op zoek naar nieuwe strijders. Die rekruteerden ze eerder al in middelbare scholen, gevangenissen en psychiatrische instellingen. Nu roept de Wagner-groep Russen ook via een advertentie op ‘Pornhub’ op om zich aan te sluiten bij “het f*cking coolste private leger ter wereld”.

Russische mannen die naar de pornosite surften, kregen plots een blonde vrouw met rode lippenstift en een grote lolly in haar mond te zien die hen probeerde overtuigen lid te worden van het beruchte huurlingenleger. “Wij zijn het f*cking coolste private leger ter wereld”, zegt een vrouwenstem in het advertentiefilmpje. “We rekruteren strijders uit alle regio’s van Rusland. Stop met masturberen en ga werken voor Wagner.” Daarna verschijnt een telefoonnummer in beeld dat van de rekruteerders van de Wagner-groep zou zijn.

Wanhopig

Het private leger vecht momenteel in en rond de stad Bachmoet, een strijd die langs zowel Oekraïense als Russische kant al duizenden slachtoffers heeft geëist. De Wagner-groep lijkt daardoor wanhopig op zoek naar nieuwe manschappen. Vorige week kondigden Russische autoriteiten nog aan dat er een 40-tal nieuwe rekruteringscentra zouden komen. Het is ook al langer bekend dat ze in scholen ‘loopbaangesprekken’ houden en gevangenen en patiënten uit psychiatrische instellingen rekruteren.

Wagner-topman Jevgeni Prigozjin, die een trouwe bondgenoot is van president Vladimir Poetin, zou ook de advertentie een uitstekend idee vinden, volgens Russische media. Ondertussen heeft ‘Pornhub’ deze wel offline gehaald, want ze staan geen politiek gerelateerde reclame toe, zo bevestigde een woordvoerder aan Newsweek. Maar het is niet duidelijk hoe lang de advertentie daarvoor al op de site stond en hoeveel mensen die gezien hebben.