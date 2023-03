Caroline van der Plas (midden) ziet woensdagavond de eerste verkiezingsresultaten binnenlopen. Dat haar BoerBurgerBeweging zo’n grote overwinning zou halen, had ze zelf ook niet verwacht. — © EPA-EFE

Den Haag

Met een eclatante verkiezingsoverwinning bij de Nederlandse Provinciale Statenverkiezingen toont de nieuwe BoerBurgerBeweging zijn middelvinger aan Den Haag. Maar is dit echt de opstand van het platteland? Of is er meer aan de hand?