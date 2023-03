Miron Muslic is zeker dat Cercle zich zal herpakken na wanprestatie in Anderlecht: “Thuis pakten we tegen elke topploeg al punten”

Miron Muslic liet de nederlaag in Anderlecht niet aan zijn hart komen en genoot eerder deze week met een van zijn assistenten van een goede Thai in Knokke. Hij is niet bang van leider Genk maar er is wel respect.

“Wat Wouter Vrancken vroeger presteerde met Mechelen en nu met Genk, is super. Racing Genk is een topteam, maar wij bewezen dit seizoen al dat we tegen elke topploeg competitief kunnen zijn. En zeker thuis waar we de evenknie waren van Anderlecht, Gent, Standard, Union en Club. We pakten telkens punten en het is een mooie uitdaging voor mijn jonge ploeg om dat nu ook tegen de beste Belgische ploeg te doen.”

Schorsing Denkey

Muslic pleitte zelf schuldig voor de wanprestatie in Anderlecht. “Ik moet ook mijn verantwoordelijkheid nemen. Mijn matchplan was niet goed genoeg en de press die ik voorbereidde was niet duidelijk genoeg voor mijn groep. De structuur en de organisatie die dit Cercle kenmerken, ontbraken in Anderlecht. Gelukkig was er een grootse Warleson zodat we in de match bleven en de tweede helft konden we mits wat geluk nog een punt pakken. Dat lukte niet en na zo’n slechte match kan en mag ik daar niet ontgoocheld over zijn.”

Tegen Genk mist Muslic normaal zijn spits Kévin Denkey. Cercle ging in beroep tegen het schorsingsvoorstel van twee effectieve speeldagen en vrijdagmiddag volgt normaal de uitspraak.“Toch wel bizarre toestanden hier in België”, vindt Muslic.

“Bij ons in Oostenrijk is het uitgesloten dat je mogelijk toch kan spelen als je rood hebt gekregen. Hier kan het blijkbaar wel, maar ik houd er geen rekening mee dat ik hem toch kan opstellen. Maar met of zonder Denkey, dat maakt weinig uit. We hebben ook vertrouwen in de andere jongens en het is nu aan hen om zich te tonen aan de buitenwereld. We zullen met een ander plan komen maar toch om zoals altijd met ons plan te komen en met onze powerplay en press uit te pakken.

Hotic of Gboho

Muslic heeft niet zoveel alternatieven om Denkey te vervangen. Een ervan is Yann Gboho naast Ayase Ueda plaatsen, maar een andere mogelijkheid is een nieuwe kans voor Dino Hotic. “Dino heeft moeilijke weken achter de rug, maar is nog altijd erg gedreven en gemotiveerd. Ik moet nog eens nadenken wat ik ga doen en zal pas vrijdag de knoop doorhakken”, besloot Muslic