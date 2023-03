Tijdens zijn eigen gevecht tegen kanker, vond Jasper (29) ook de kracht om lotgenoten te helpen: “Je begrijpt blindelings elkaars pijn”

“Ik raakte op een dag mijn hals aan en voelde een bobbel”, zegt Jasper Decock (29). “Zomaar uit het niets was het daar. Ik was ongerust, maar had geen huisdokter (Jasper verhuisde van Geluwe naar Waregem, red.). Een onderzoek en visite aan de specialist later kwam het nieuws: lymfeklierkanker.”

De diagnose kwam eind 2021 keihard binnen. Zowel professioneel als privé liep alles op wieltjes voor de twintiger. Plots kwam Jaspers leven tot stilstand. “Het nieuws was hard, maar ook een vorm van opluchting”, legt hij uit. “Na maanden onzekerheid wist ik eindelijk waar ik aan toe was.”

Eén blik

Daarop volgde een lange kuur van acht sessies. Telkens één week intensieve chemobehandeling en daarna twee weken uitrusten. “De chemo brak mijn bloedcellen en zo mijn immuniteit af. Daarna moest ik die langzaam keer op keer opbouwen. Maandenlang had ik weinig energie om door te gaan.” (Lees verder onder de foto)

Toch bleef Jasper positief. Hij wou en zou zijn kanker overwinnen. Daarbij kreeg hij kracht van zijn gezin, vrienden én ook lotgenoten. “Met één blik begrijp je elkaar. Je hebt geen woorden nodig. Je weet namelijk perfect welke pijn de andere dan ervaart. Die gesprekken inspireerden mij.”

Zo groeide bij Jasper het idee om de vzw Kameleoncocktail op te richten. Zij organiseren gratis evenementen voor kankerpatiënten. Op een laagdrempelige manier komen ze in contact met elkaar. En daarbij bleef het niet: Jasper zamelde ook 15.000 euro in voor enkele goede doelen.

Fonds Gentse topdokter

Donderdag overhandigde hij in het UZ Gent een cheque van 10.000 euro aan het Fonds SuperNils. Dit fonds onder leiding van professor dokter Tessa Kerre verzamelt financiële steun om onderzoek te doen naar leukemie bij kinderen en volwassenen onder meer. Elke bijdrage is noodzakelijk.

Daarnaast zal Jasper 2.500 euro geven aan de stichting tegen kanker. Hetzelfde bedrag stort hij door naar Kom op tegen Kanker. Daarvoor loopt hij zondag mee in de 100 kilometer run in Deinze. “Zelf loop ik tien kilometer”, zegt Jasper al lachend. “Hopelijk kan mijn conditie dat nog aan.”

Maar na een moeilijk jaar gaat het met Jasper ondertussen goed. Eind december kwam het nieuws: hij is kankervrij. Driemaandelijks moet hij nog op consultatie. “De dag zelf zal ik stress hebben, dat weet ik nu al. Maar ik ben van één iets overtuigd: ik laat deze ziekte mijn toekomst niet bepalen.”