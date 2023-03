Nooit had een Belg meer kans om in de NBA te geraken: Ajay Mitchell begint aan ‘March Madness’ (en de NBA-scouts zitten op de banken)

Velen dromen ervan, weinigen zien hun wens in vervulling gaan. Vanaf vrijdag vertoont de 20-jarige Ajay Mitchell – zoon van een Amerikaan die neerstreek in België en een Luikse mama – zijn kunsten in Amerika tijdens March Madness. Dat is een heksenketel in zalen tot 60.000 man waar NBA-scouts elkaar verdringen op de banken. Nooit had een Belg meer kans om in de NBA te geraken.