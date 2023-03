Antwerpen

Geen lookalikes of imitatoren, wel twee rasacteurs. Een Antwerpenaar en een Gentenaar, dat spreekt voor zich. Warre Borgmans en Jurgen Delnaet spelen volgend jaar de hoofdrollen in Gaston & Leo: De Hommage Musical. “Het is een overweldigend idee om in de voetsporen van deze iconen te treden”, glunderen de acteurs.