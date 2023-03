Toch geen Saoedische sponsor voor vrouwen-WK in Australië: “Het was een storm in een glas water”

Het WK vrouwenvoetbal van komende zomer in Australië en Nieuw-Zeeland (20 juli-20 augustus) zal dan toch niet gesponsord worden door het Saoedische toerismebureau ‘Visit Saudi’, zo maakte FIFA-voorzitter Gianni Infantino donderdag bekend na afloop van het 73e Congres van de Wereldvoetbalbond in de Rwandese hoofdstad Kigali.

De Britse krant The Guardian berichtte begin vorige maand over een sponsorovereenkomst tussen de FIFA en ‘Visit Saudi’, hetgeen meteen een storm van kritiek deed losbarsten, vanwege het gebrek aan mensenrechten in het Arabische land. “Er zijn besprekingen geweest, maar die hebben finaal niet tot een contract geleid”, aldus Infantino. “Het was dus niet meer dan een storm in een glas water.”

Nochtans ziet Infantino niets verkeerd aan een eventuele sponsordeal met het land. “De FIFA is een confederatie met 211 aangesloten federaties. Het is dus niet onmogelijk dat er partnerschappen worden aangegaan, of dat nu met Saoedi-Arabië, China, de Verenigde Staten, Brazilië of India is.”

Weinig interesse in uitzendrechten

De FIFA-voorzitter benadrukte dat de premies voor het WK sinds de editie van 2019 verdrievoudigd zijn, tot 152 miljoen dollar (143 miljoen euro). Daarnaast merkte hij op dat er vanuit de media weinig interesse is in de uitzendrechten van het vrouwen-WK. “Als ze ons honderd miljoen dollar zouden bieden voor het mannen-WK, zouden ze ons nog geen miljoen dollar bieden voor het WK bij de vrouwen”, aldus de Italiaanse Zwitser.

“Tegelijkertijd bekritiseren diezelfde media de FIFA voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, wat betreft de premies. Je kan twintig of vijftig procent lager bieden, maar geen honderd procent. De vrouwen verdienen beter, veel beter. En wij zijn hier om samen met hen daarvoor te vechten.”