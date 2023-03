OPROEP. Jeroom strooit as overleden broer uit in Canada: wat deed jij met de as van je partner, broer of zus?

Een reis op zoek naar het mooiste plekje van Canada, om daar de as van zijn broer Boris uit te strooien. Binnenkort start op Play4 Boris, een programma waarin Jeroom de droomreis van zijn overleden broer maakt. Wat deed jij met de as van je overleden partner, broer, zus of vriend?

Toen Jeroom een tiener was, werd er kanker vastgesteld bij zijn grote broer Boris. Boris nam zich voor om als hij genezen was een reis door Canada te maken, maar het lot besliste daar anders over. 25 jaar later wil Jeroom zijn broer eren door die reis alsnog te maken. Hij wordt vergezeld door twee van zijn beste vrienden, Jonas Geirnaert en Bockie De Repper. Het doel van de reis: de as van Boris uitstrooien op het mooiste plekje van Canada. Boris start binnenkort op Streamz, Play4 en Goplay.

Wij zijn op zoek naar bijzondere verhalen over de as van overleden Limburgers. Wat deed jij met de as van je overleden ouder, partner, broer, zus of vriend? Heb jij de as van je overleden naaste op een speciale plek uitgestrooid? Had hij of zij op voorhand aangegeven wat zijn of haar laatste wens was? Of zijn er plannen om de as alsnog uit te strooien op zijn of haar favoriete plek? Laat het ons weten.