Ex-wielerkampioen Stijn Devolder wordt ereburger van Deerlijk: “Een hele eer, maar ik kijk er niet echt naar uit”

Stijn Devolder werd in 2013 in La Roche-en-Ardenne voor de derde keer Belgisch kampioen. Na de ontvangst daar ter plekke werd hij ’s avonds ontvangen in zijn “Sellewie”. — © blg, archief loh

Stijn Devolder (43) wordt op zondag 2 april gehuldigd als ereburger van Deerlijk. Die dag wordt de Ronde van Vlaanderen gereden, die hij twee keer won. “Ik vind het een hele eer, maar eerlijk gezegd kijk ik er niet echt naar uit. In de belangstelling staan is nooit mijn sterkste punt geweest”, reageert de ex-wielerkampioen.

En toch, Stijn Devolder beseft ook wel dat zo’n ereburgerschap een teken van respect is van heel wat mensen. “Ik moet toch wat betekend hebben voor de mensen in Deerlijk met mijn prestaties. Ook voor mijn supportersclub wordt het een belangrijke dag. Ze hebben me meer dan 16 jaar gesteund en op 2 april zal de club ook officieel ontbonden worden. Niet toevallig op de dag van de Ronde van Vlaanderen, de wedstrijd waar we allebei heel mooie herinneringen aan hebben.”

Rijkgevuld palmares

Rudy Demets is secretaris van de supportersclub en nog steeds een goede vriend van “Volderke”. “We ijveren al jaren voor zijn ereburgerschap, dat eigenlijk gepland was voor 2020, maar corona kwam ertussen. Stijn kan die zondag een nieuwe eretitel bijschrijven op zijn rijkgevuld palmares. Hij won de Ronde van Vlaanderen twee keer, werd drie keer Belgisch kampioen en schreef bovendien de Ronde van België twee keer op zijn erelijst.” (Lees verder onder de foto)

Stijn Devolder won in 2009 ook de Ronde van Vlaanderen. — © BELGAIMAGE

“De huldiging vindt plaats in de kerk van Sint-Lodewijk, daarna wordt zijn standbeeld onthuld en ’s middags gaan we vieren in het oude lokaal van de supportersclub”, vertelt Demets. “Ik denk niet dat we opnieuw een memorabel feest zullen meemaken zoals gebruikelijk in Sellewie tijdens de hoogdagen van Stijns carrière. Toen telde onze club 1.264 leden. Op 2 april zal dat nog over een goede 100 supporters gaan.”

Drie fietsroutes

Op 1 april worden overigens drie fietsroutes geopend die samen met Stijn Devolder werden uitgestippeld. De routes van 16 en 30 kilometer zijn eerder gezinsroutes, de route van 70 kilometer is min of meer het trainingsparcours van Stijn Devolder met de Oude Kwaremont, Paterberg, Eikenberg en Korte Keer. “Een parcours voor de geoefende wielertoerist, maar je kan het ook combineren met een paar interessante cafés langs de route”, zegt Stijn Devolder.