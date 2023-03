De computernerd die de gekste wedstrijd aller tijden won: onbekende Fransman kroonde zich 41 jaar geleden tot verrassendste winnaar ooit in Milaan-Sanremo

Hij was een computernerd en zo zag hij er ook uit. Die bril, die breed uitstaande oren, dat te lange haar. Een renner die pas prof geworden was op zijn 27ste omdat hij in de crisisjaren 80 geen ander werk vond. Maar bij zijn eerste klassieker was het wel meteen raak. Nooit baarde Milaan-Sanremo een verrassendere winnaar dan Marc Gomez in 1982. Vandaag is dat brilletje er nog steeds. “In de kranten spraken ze over de gekste wedstrijd aller tijden. Ze hadden gelijk.”