“Dit is een criminele daad”: twee piloten geschorst door koffiebeker in cockpit

De piloten van Spicejet zijn geschorst nadat een foto van een koffiebeker viraal is gegaan. — © The India Today Group via Getty

De piloten zetten een koffiebeker gevaarlijk op de starthendel van het vliegtuig, terwijl ze op elf kilometer hoogte aan het vliegen zouden zijn geweest. De beker had geen deksel. Dit is tegen de Indiase luchtvaartregels. Piloten mogen dan wel eten en drinken, maar onder zeer strenge voorwaarden. Zo moeten bekers altijd een deksel hebben en op een dienblad staan om te voorkomen dat het drinken gemorst wordt.

Luchtvaartexpert Mohan Ranganathan zou de eerste geweest zijn die de foto heeft gedeeld. “Zelfs het kleinste beetje turbulentie laat de koffie op de elektronica morsen. Dat maakt het systeem kapot. Dit is een criminele daad”, zegt hij duidelijk boos op Twitter. Het zou gaan om de vlucht op 8 maart van Delhi naar de noordoostelijke stad Guwahati.

De Indiase luchtvaartautoriteit zag de foto dinsdag en vroeg Spicejet om de piloten te identificeren. Woensdag heeft de luchtvaartmaatschappij de twee piloten geschorst, maar het onderzoekt de situatie nog. “Het is niet duidelijk wanneer de foto is genomen, of het vliegtuig vliegt en zelfs niet om welke medewerkers of vliegtuig het eigenlijk gaat”, zegt Spicejet.