Als de trambus over de Rijksweg rijdt, moet er meer worden ingezet op het openbaar vervoer, de fiets of voetgangers, zo luidt het advies van het studiebureau. — © JTh

MAASMECHELEN

De Rijksweg in Maasmechelen moet zo ingericht worden dat er meer plaats is voor het openbaar vervoer en de fiets, minder voor de auto. Dat is de conclusie van studiebureau Antea. “De Rijksweg moet een groene woonboulevard worden die het centrum niet langer doormidden snijdt”, klinkt het.