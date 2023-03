Olivier Vandecasteele heeft voor het eerst in zeven weken vanuit Iraanse cel contact met familie: “Hij kwam strijdlustig over”

De familie van Olivier Vandecasteele heeft maandag opnieuw kort contact gehad met hem via de telefoon. Het was de eerste keer in zeven weken dat ze nieuws kregen van de ngo-medewerker die al meer dan een jaar wordt vastgehouden in een Iraanse gevangenis.

Hoewel het Grondwettelijke Hof begin maart groen licht gaf voor een mogelijke gevangenenruil, is zijn situatie er nog niet op verbeterd.

In ruil voor zijn vrijlating zou België de Iraanse schijndiplomaat Assadolah Assadi naar Iran kunnen overbrengen. Die werd in 2021 in ons land veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn rol in een (verijdelde) terreuraanslag in Parijs. Een eventuele datum is er nog niet.

Na een kort telefonisch gesprek met zijn familie, kon de vertegenwoordiger van de Belgische ambassade in Iran op bezoek bij Vandecasteele onder toezicht van meerdere bewakers. Dat onderhoud duurde ongeveer twintig minuten en werd opnieuw volledig gefilmd.

Vandecasteele zit al 384 dagen in complete isolatie in een Iraanse cel. De erbarmelijke omstandigheden eisen fysiek hun tol maar ook “het uitblijven van enig perspectief betreffende zijn eventuele terugkeer naar België is zwaar”, zo schrijft de familie in een persbericht. Toch kwam hij “strijdlustig” over.

Tijdens het gesprek kon de familie Olivier op de hoogte brengen van de grote golf van steun die hij krijgt van de Belgische en Europese bevolking. Intussen tekenden meer dan 315.000 mensen de petitie voor zijn vrijlating. “Hij was daardoor erg ontroerd en het gaf hem zichtbaar moed”, klinkt het. “Hij bedankte van harte de bevolking voor de vele initiatieven.”