Thaise autoriteiten met man en macht op zoek naar cilinder met radioactief materiaal: “We kijken zelfs in tweedehandswinkels”

De Thaise overheid zet zoekteams en drones in om de cilinder, die sinds 10 maart vermist is, te vinden. “We gebruiken onderzoeksapparatuur om signalen te herkennen. In gebieden waar we niet kunnen komen, gebruiken we drones en robots”, zegt adjunct secretaris-generaal Pennapa Kanchana van het kantoor van atomen voor vrede, de Thaise regulator voor radioactief en nucleair onderzoek in Thailand.

De Thaise politie is ook betrokken bij de zoektocht, maar die denkt dat de cilinder al sinds februari zoek is en het nu pas officieel gemeld is. Ze hebben camerabeelden van de kolencentrale bekeken, maar konden niet alles zien. “Het is onduidelijk of het gestolen en verkocht is aan een tweedehandswinkel of dat het ergens anders verkeerd geplaatst is”, zegt politiechef Mongkol Thopao. “We hebben onze teams naar tweedehandswinkels in de buurt gestuurd, maar we konden het niet vinden.”

De cilinder is als vermist gemeld tijdens een routinecontrole van personeel van de kolencentrale in de provincie Prachin Buri, ten oosten van Bangkok. In de provincie wonen al bijna een half miljoen mensen, maar er zijn ook meerdere nationale parken die populair zijn bij zowel lokale als buitenlandse toeristen. Jaarlijks gaan 14 miljoen mensen vanuit Bangkok een dagje uit naar een van de parken.

Cesium 137

In de cilinder zit het radioactieve Cesium 137. Experts waarschuwen dat contact hiermee gezondheidsproblemen kan geven. De huid gaat dan branden, je kan stralingsziekte krijgen en hebt een groter risico op dodelijke vormen van kanker. Zeker als je er onwetend lang aan bent blootgesteld.

Cesium 137 heeft een halveringstijd van dertig jaar, waardoor het nog decennia risico’s voor de bevolking kan geven als het niet gevonden wordt. Toch vraagt Kachana om rustig te blijven: “Over het algemeen zijn er gezondheidseffecten bij hoge stralingsintensiteit als mensen ermee in contact komen zonder dat ze het weten. Als dat zo is, zie je als eerst huidirritatie.”

Eerder incident

In 2000 gebeurde iets soortgelijks in Thailand. Toen waren twee jerrycans met kobalt 60 meegenomen door twee vuilnismannen. Die brachten het naar een vuilnisbelt waar de jerrycans opengesneden werden. Drie medewerkers zijn toen overleden en zeven liepen letsel door de straling op. Bijna 2.000 mensen die dichtbij woonden, werden aan de straling blootgesteld. Volgens Kachana is de cilinder die nu zoek is wel veel minder radioactief dan de jerrycans van toen.