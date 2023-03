Vlaams model al aan drie wereldsterren gekoppeld: “I’m single and ready to mingle”

Ze poseerde voor Rihanna en L’Oréal. Ze stond op de cover van Vogue. Het Vlaamse topmodel Rose Bertram (28) hoort bij de top. Sinds ze scheidde van de Nederlandse stervoetballer Gregory van der Wiel gonst het ook van de geruchten over haar liefdesleven. Eerst de voetballers Mario Balotelli en Kylian Mbappé. Dan de acteur Thijs Boermans . En nu werd ze gespot in het gezelschap van Leonardo DiCaprio. “Ze lacht eens luid wanneer ik vraag wat daarvan aan is”, zegt haar grootvader.

Model Rose Bertram telt internationaal zwaar mee. Ze poseerde onder andere voor Hunkemöller, de lingerielijn van Rihanna en L’Oréal. Ze stond op de cover van Vogue, Women’s Health en Grazia. De dochter van een West-Vlaamse man en Kaapverdische moeder kwam pas op de radar in Vlaanderen toen vier jaar geleden haar vader eenzaam en totaal verarmd overleed in een caravan aan de kust. Allicht als gevolg van een CO-vergiftiging.

Rose Bertram en haar papa. — © IF

Rose postte dan schattige foto’s uit haar kindertijd op haar sociale media. Zelf woonde ze dan al lang niet meer in Vlaanderen. Op haar 13de werd ze in Deinze – waar ze met haar moeder woonde – op straat ontdekt door het agentschap Models Office en is haar internationale modellencarrière vertrokken. Op haar achttiende leerde ze de zeven jaar oudere Nederlandse stervoetballer Gregory van der Wiel kennen en volgde ze hem toen hij van Ajax, naar Paris Saint-Germain, naar Fenerbahçe, Cagliari en Toronto transfereerde. Het koppel kreeg twee dochtertjes: Naleya (4 jaar) en Zaylee (2 jaar).

Maar vorige zomer vertelde Rose Bertram in een Nederlands Youtube-programma dat ze gescheiden waren. “Ik was te jong toen ik in een vaste relatie ging en had niet de tijd gehad om mijn persoonlijkheid te ontwikkelen”, zei ze. Ze voegde eraan toe: “I’m single and ready to mingle.”

Overlevingsprogramma

Meteen schoot de geruchtenmolen over nieuwe relaties in gang. Vooral de zogenaamde ‘juice channels’ – de online roddelkanalen – namen de Vlaamse in het vizier. Bijna meteen na de bekendmaking van de scheiding was Aqababe er immers al met het gerucht dat Rose Bertram samen was – of beter: weer samen was, want volgens een poster op Aqababe was er vier jaar geleden ook al eens iets geweest – met de gewezen Italiaanse stervoetballer Mario Balotelli (32).

Rose Bertram in 2019. — © BART DEWAELE

Daar keken ze in Nederland vreemd van op. Daar leefden ze overtuiging dat Rose Bertram samen was met Thijs Boermans (25), een acteur die onder andere in Spanga en Vals speelde. Het Nederlandse JuiceChannel wist dat de twee intiem waren geweest tijdens de opnames van het overlevingsprogramma Expeditie Robinson. Daar waren zelfs beelden van. Het koppeltje zou dan voor de keuze zijn gesteld: ofwel werden de beelden uitgezonden ofwel aanvaardden ze dat ze vroegtijdig werden weggestemd. De keuze viel op B.

Veel tijd om te achterhalen of dat allemaal wel klopte, was er niet, want kort daarna linkte Aqababe onze Vlaamse aan Kylian Mbappé, de Franse voetbalster van PSG. Ze zou zelfs een kind van hem willen. De basis voor die bewering was nogal shaky: Rose die op Instagram een foto van Kylian postte, op het moment dat ze in Parijs was. Maar ook de onhandige reactie van Bertrams management – “Geen commentaar. Rose heeft een leuke tijd in Parijs en geniet van haar single leven” – deed weinig om het gerucht te doven.

Lachen maar niet ontkennen

Maar nu is er dus alweer een nieuwe man in het leven van Rose Bertram: Leonardo DiCaprio. Alstublieft. De Amerikaanse celebrity-nieuwssite Page Six trok die conclusie op een wel heel smalle basis: de twee zijn samen gezien in het trendy Parijse restaurant Kuku. Niet samen aan tafel. En ze zijn ook niet samen weggegaan. Wel heel kort na elkaar. Dus denkt Page Six: er moet iets zijn tussen die twee.

Wat is er allemaal van aan? Meest directe manier om daar achter te komen is het Rose zelf vragen. Maar ze reageert niet op sms en Whatsapp. Ook een goede optie: Rose’s grootvader Gerard Bertram. Die neemt wel zijn telefoon op en zegt: “Ik zie Rose geregeld. In december is ze hier nog geweest. Ik heb haar dan op de man af gevraagd of de geruchten klopten dat ze samen was met de Franse stervoetballer Kylian Mbappé. Ze heeft dan eens luid gelachen. Maar ze heeft de relatie ook niet ontkend.”

Gerard Bertram vertelt nog dat zijn kleindochter momenteel in Amsterdam woont. Wat een relatie met Leonardo DiCaprio minder waarschijnlijk maakt. “Maar als het zo zou zijn”, zegt de grootvader “dan zullen ze dat allicht niet zo gauw bekendmaken. Ook niet aan mij. Rose is niet mijn dochter maar mijn kleindochter, dat is toch een verschil. Rose heeft gezegd dat ze binnenkort nog eens langskomt. Misschien hoor ik dan iets.”

Rose Bertram reageerde begin dit jaar wel even op alle geruchten, met een ondertussen alweer verwijderde post op sociale media: “De waarheid kan nooit komen van een vreemdeling die niets weet over mijn leven en zich achter een scherm verbergt.”