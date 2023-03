‘1 Jaar Gratis’ zit erop voor Genkse Chantal: “Nooit verwacht om zo ver te geraken”

Hoeveel stappen moet je doorlopen om de Billie boekenkast van Ikea te monteren? Hoeveel honden werden er geregistreerd in 2021? Hoeveel verschillende ploegen werden al landskampioen voetbal? In het cijferduel, de beslissende ronde in 1 Jaar Gratis, komt het vaak neer op gokken. Maar donderdagavond zat Chantal Callebaut er vaker naast dan haar tegenspeelster Céline. De Genkse vertegenwoordigster in charcuterie moet zo als tiende de quiz verlaten. “Het zit erop, maar het is heel mooi geweest. Ik heb super genoten en had nooit verwacht om zo ver te geraken.”

Bij haar afscheid had ze ook nog enkele mooie woordjes voor presentator Kamal Kharmach. Chantal maakte er geen geheim van dat ze zich dit seizoen speciaal had ingeschreven omdat Kamal zou presenteren. “Nu ik je heb leren kennen, vind ik je nog een toffere pee in het echt”, zei ze met een glimlach. Er maken nu nog zes kandidaten kans op de prijzenpot van 85.073 euro. (nco)