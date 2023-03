Al bijna 200 kandidaat-overnemers voor winkels die Delhaize wil verzelfstandigen: “Ze hebben zich spontaan gemeld”

Er hebben zich al bijna 200 kandidaat-overnemers gemeld voor een van de 128 winkels die Delhaize wil verzelfstandigen. Dat zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver in een reactie op een bericht van de gespecialiseerde website Retaildetail.

Die had het op basis van een interne communicatie van Delhaize over meer dan 150 kandidaten, zowel ondernemers, interne medewerkers als externe kandidaten. Dat cijfer kan intussen naar boven worden bijgesteld, aldus Dekelver.

“Dit bewijst dat er dus wel voldoende interesse is”, zegt de woordvoerder.

Het gaat om spontane kandidaturen. “We hebben de procedure nog niet opgestart”, verzekert Dekelver. Sommige winkels zijn misschien meer gegeerd dan andere, maar toch gelooft de directie dat ze een overnemer zal vinden voor elk van de 128 filialen.

Intern overleg

Wanneer de procedure voor verzelfstandiging formeel zal opgestart worden, kan de woordvoerder niet kwijt. “We geven sowieso eerst voorrang aan het intern overleg”. Op 21 en 28 maart staan er nog vergaderingen gepland met de vakbonden.

De sociale onrust over de aankondiging om alle Delhaize-winkels te verzelfstandigen, is ook nog niet voorbij. Vandaag/donderdag waren nog steeds 83 winkels niet toegankelijk. De acties duren al meer dan een week. Het personeel is ongerust dat de overnemer hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden niet zal kunnen behouden.