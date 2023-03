Shania Gooris “kan niet liegen”. Hoe komt het dat anderen dat net wel goed kunnen en is liegen altijd slecht?

Shania Gooris kan niet liegen. Dat zei de televisiester zelf tijdens de aankondiging van Read it!, de podcast over boeken die ze maakt in samenwerking met radiozender MNM. Er wordt gezegd dat eerlijkheid het langst duurt. Maar wat zegt het over jou als je net wel geregeld liegt, en het nog goed kan ook? Waarom doet de ene het amper en de andere vaak? En kan een occasioneel leugentje om bestwil überhaupt kwaad?