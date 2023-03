Vijftiger, kameraad en schoonzoon riskeren tot 24 maanden cel voor plantage in kelder

Twee mannen riskeren 24 en 18 maanden cel voor het opstellen van een plantage van 153 planten in de kelder van hun woning in Zutendaal. De schoonzoon van een van hen liet op zijn adres voedingsstoffen leveren en riskeert een opsluiting van 10 maanden.

Een 56-jarige man en een vroegere kameraad die tijdens het moment van de feiten bij hem inwoonde in een woning in Zutendaal, moesten zich verantwoorden voor het telen van 153 planten in de kelder van hun huis. De twee mannen wezen tijdens de behandeling van de zaak voor de Tongerse rechter vooral naar elkaar.

Volgens de vijftiger belandde hij in financiële problemen toen hij werkloos werd en het plan om een horecazaak te openen niet van de grond kwam. “Toen is zijn kameraad afgekomen met hydrocultuur. Hij had op internet gelezen dat het vanuit Amerika kwam overgewaaid. Mijn cliënt is daar dan in meegegaan”, zo sprak de advocaat van de vijftiger, meester Thierry Vranken, die uiteindelijk stelde dat de twee mannen een even grote verantwoordelijkheid delen.

Zonnebank

De kameraad van de vijftiger zegt dat hij eerst niet wist dat de vijftiger een plantage wilde opstellen. “Mijn cliënt was handig en zijn vriend vroeg hem om elektriciteitskabels te trekken om een zonnebank te installeren. In dat opzicht heeft hij voorbereidende handelingen gesteld, maar op dat moment was er nog geen sprake van een plantage. Het is duidelijk dat de eerste beklaagde de regie in handen had”, aldus meester Tom Van Overbeke. Zijn cliënt gaf wel toe dat hij later bewust mee heeft geholpen. “Ik heb af en toe wel eens geknipt en ik ging regelmatig een kijkje nemen om te zien of het huis niet in brand zou vliegen”, sprak de man tijdens zijn verhoor.

Ook de toenmalige schoonzoon van de vijftiger werd in het dossier betrokken omdat hij voedingsstoffen bij zijn thuis liet leveren. “Ik had net een relatie met zijn dochter en ik wilde hem een plezier doen. Ik dacht eerst dat het voor de tuin was”, klonk het.

Tot 24 maanden cel

De Tongerse procureur vraagt voor de vijftiger, die eerder al eens veroordeeld werd tot vier jaar voor zijn rol bij een drugslabo, een celstraf van 24 maanden. De andere man riskeert een opsluiting van 18 maanden. Voor de schoonzoon wordt een gevangenisstraf van 10 maanden met uitstel gevraagd. De drie verdachten riskeren ook elk geldboetes van 8.000 euro. Hun advocaten vragen straffen met probatieuitstel of werkstraffen.

Vonnis volgt op 20 april.