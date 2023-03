Russische militair bekent oorlogsmisdaden, maar daarvoor vliegt hij niet in de cel

Een Russische militair die oorlogsmisdaden opbiechtte, is door een Russische krijgsraad veroordeeld tot 5,5 jaar cel. Hij werd niet vervolgd voor overvallen, plunderingen en moord, maar wel voor het verspreiden van valse informatie over de ‘speciale militaire operatie’. Zijn verklaringen druisen namelijk in tegen de officiële lijn van het Kremlin. Daar klinkt het dat Rusland zich aan de regels houdt. Wie anders beweert, brengt zo het leger in diskrediet. “Ik doe de bekentenis om anderen te proberen te redden. Ze worden naar Oekraïne gestuurd om afgeslacht te worden”, had hij gezegd.